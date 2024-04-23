В Payday 3 добавят важную функцию мультиплеера, которой сильно не хватало игрокам

Спустя целых семь месяцев после релиза Payday 3 разработчики всё-таки анонсировали очередное обновление, которое принесёт в игру две новые функции. Ранее Starbreeze Studios уже выпускали патч для более чем трёхсот багов. Теперь же в игре появится опция QuickPlay и Player Merge.
QuickPlay позволит пользователям присоединяться к уже идущему матчу мультиплеера. Кажется, это весьма важная функция до кооперативного режима, однако разработчики решили ввести её только сейчас.
Player Merge — это функция, которая даёт игрокам возможность остаться в команде, в которой они были в предыдущем матче. Это сделано с целью того, чтобы пользователи смогли найти подходящих людей для дальнейшей игры и стать единомышленниками.
Ожидается, что обновление выйдет в апреле 2024 года.
Ссать в лицо тиммейтам, которые тупят, раньше времени поднимают тревогу и агрят на банк всех вокруг?
ага, оффлайна.