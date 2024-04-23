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Payday 3 21.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.6 247 оценок

В Payday 3 добавят важную функцию мультиплеера, которой сильно не хватало игрокам

Fima03
Новости

Спустя целых семь месяцев после релиза Payday 3 разработчики всё-таки анонсировали очередное обновление, которое принесёт в игру две новые функции. Ранее Starbreeze Studios уже выпускали патч для более чем трёхсот багов. Теперь же в игре появится опция QuickPlay и Player Merge.

QuickPlay позволит пользователям присоединяться к уже идущему матчу мультиплеера. Кажется, это весьма важная функция до кооперативного режима, однако разработчики решили ввести её только сейчас.

Player Merge — это функция, которая даёт игрокам возможность остаться в команде, в которой они были в предыдущем матче. Это сделано с целью того, чтобы пользователи смогли найти подходящих людей для дальнейшей игры и стать единомышленниками.

Ожидается, что обновление выйдет в апреле 2024 года.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Oscilograf
В Payday 3 добавят важную функцию мультиплеера, которой сильно не хватало игрокам

Ссать в лицо тиммейтам, которые тупят, раньше времени поднимают тревогу и агрят на банк всех вокруг?

1
jax baron

ага, оффлайна.

-1