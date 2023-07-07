В Payday 3 может вернуться ещё один персонаж

В новой части серии дневников разработки Payday 3 геймеры увидели намёк на появление Хьюстона.

Герой был добавлен в Payday 2 в качестве замены Хокстона. После персонажей объединили в одну команду. На момент публикации официально подтверждено, что Хокстон вернётся в Payday 3. К нему присоединятся Даллас, Вульф и Чейнс. Тем не менее, в последнем видео ведущий разработчик Мартин Ваэрн появился с маской Хьюстона на одежде.

Payday 3 выйдет 21 сентября 2023 года на ПК, а также консолях PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. По сюжету отъявленная банда грабителей вернётся с преждевременной пенсии, чтобы справиться с новой угрозой.