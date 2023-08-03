В Payday 3 появились зависящие от сложности модификаторы безопасности, а после релиза будут расширены системы хакинга ©

Если это еще не стало очевидным по эпизодам Dev Diary, то Payday 3 значительно расширяет основные механики серии. В игре будет восемь ограблений, каждое из которых будет иметь свою уникальную специфику, и у игроков появится больше возможностей для скрытного проникновения и использования гражданских лиц в своих интересах. Однако стоит опасаться и новых модификаторов безопасности.

Как отмечает продюсер Андреас Халл-Пеннингер (Andreas Häll-Penninger) в последнем дневнике разработчиков, это "способ внести в игру некую изюминку, когда вы скрываетесь. В зависимости от того, на какой сложности вы играете, у нас есть ротация охранных фирм, и они меняют то, как вы должны подходить к различным вещам. Это позволяет сделать ограбление более сложным и повысить реиграбельность".

Задачи и цели также масштабируются в зависимости от количества игроков, однако это не означает, что одиночным игрокам будет меньше работы. Старший гейм-дизайнер Миодраг Ковачевич отметил: "Например, в одном ограблении вам нужно выполнить задачу по взлому с одной стороны, но затем вам нужно пойти и сделать что-то на другом конце ограбления, и это может сделать другой игрок".

Поскольку со времен Payday 2 мир изменился и стал более высокотехнологичным, в нем появилось больше систем безопасности. У игроков также будет больше инструментов и оборудования, но хакерство будет ощущаться лишь как "немного более расширенное". Это скорее "фундамент", который будет развиваться после запуска.

"Итак, сейчас хакерство в основном сосредоточено на системном, беспредметном взломе, а игра больше ориентирована на камеры. В дальнейшем у нас есть определенные планы по расширению возможностей хакинга по мере добавления в игру новых материалов", - сказал Ковачевич.

Закрытая бета-версия игры доступна для Xbox Series X/S и ПК и завершится 7 августа. Игра Payday 3 выйдет на Xbox Series X/S, PS5 и ПК 21 сентября.