В сеть слили ранний билд Payday 3. Версия шутера за 2020 год нравится игрокам больше

В сентябре прошлого года вышел шутер Payday 3, продолжение популярной сетевой игры Payday 2, где разработчики обещали больше возможностей для ограблений. Запуск проекта был омрачен техническим состоянием игры и нестабильными серверами, с которыми не могут справиться до сих пор. Медлительный выпуск фиксов и непонятный план поддержки игры привел к тому, что игра практически умерла. Однако у Payday 3 есть все шансы пережить возрождение из-за внезапной утечки раннего билда.
На днях пользователи в сети обратили внимание, что в публичном доступе появилась ранняя сборка Payday 3. Оригинальный автор утечки остается неизвестным, но существует большая вероятность, что билд был опубликован кем-то из команды разработчиков. На это указывает тот факт, что билд оказался в сети уже в играбельном состоянии и сжатом виде. Обычно ранние версии игры не ужимают и не поставляются с удобным исполняемым файлом для запуска. Как бы там ни было, теперь каждый желающий может опробовать версию Payday 3 за 2020 год.
Судя по реакции игроков, ранняя версия шутера им нравится намного больше. Из самых заметных отличий в слитом билде Payday 3 от оригинальной игры выделяются целые вырезанные механики. Например, в версии шутера за 2020 год был привычный браузер серверов, интерфейс, похожий на Payday 2, и механика дрели, которая могла перегреваться.
Кроме этого, пользователи, опробовавшие слитый билд, хвалят улучшенную стрельбу и более понятные локации.