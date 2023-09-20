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Payday 3 21.09.2023
6.7 142 оценки

За день до релиза шутер Payday 3 слили на торренты с рабочим мультиплеером

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Gutsz
Новости

Новый кооперативный шутер Payday 3 от студии Overkill Software вышел несколько дней назад в рамках раннего доступа для обладателей премиум-изданий. Как оказалось, вместе с ними новинку свободно играют "пираты". Ожидаемое продолжение Payday 2 слили на торренты ровно за сутки до официального релиза, и теперь принять участие в ограблениях может любой желающий.

Такая быстрая утечка шутера на торренты стала результатом отказа разработчиков от антипиратской защиты Denuvo. Данная технология имеет весьма скверную репутацию среди игроков из-за снижения производительности игр на любом ПК. Авторы Payday 3 хотели избежать технических проблем на релизе и поэтому удалили Denuvo, однако это привело к мгновенному взлому игры.

На торрентах оказалась премиальная версия Payday 3 с различными бонусами и дополнительным контентом. Самое интересное, что хакеры вместе с бесплатной версией игры в открытый доступ также опубликовали специальный фикс, позволяющий играть во все сетевые режимы.

Официальный релиз Payday 3 состоится только завтра. Шутер выйдет на ПК и консолях 21 сентября.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
MeduzaRUS

Чёт как-то и не хочется играть в неё

5
вупсич пупсич

Друзей нет что бы играть в нее с кем то. С рандомами начинается анальная боль. Да и читеры появятся сегодня-завтра.

2
ugf16349

А в payday 2 не было читеров? Тоже вакханалия творилась.

2
вупсич пупсич ugf16349

Там то же самое, поэтому и тут будет тк же.

0
Samson48 ugf16349

Да, как сейчас помню, после покупки в первые же несколько каток стал максимального левала с миллионами на счету, причем даже не успевал выходить, читеры завершали катки за 1 секунду, следом грузилась новая и так же за секунду завершалась, я даже понять не успел что происходит, и интерес играть дальше пропал.

0
KOCMOC42

Читеры то появятся но таких читов как было в pd2 вряд ли будет.

0
tvorog8088

Она и даром не нужна.

2
zoomer62

Нахрена мне такие таблетки с бубном.

2
Understanding the Truth

Таких пираток уже нет, это в прошлом. , сейчас установил и играй, при этом экономия деньги

0
Destroited

Ну и правильно, за такое платить - себя не уважать.

0
Blaing

желания нет играть в неё, даже бесплатно

0