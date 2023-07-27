Закрытое бета-тестирование Payday 3 пройдёт в начале августа

Deep Silver и Starbreeze сообщили, что со 2 по 7 августа проведут закрытое бета-тестирование кооперативного шутера Payday 3. Игроки могут зарегистрироваться, чтобы получить возможность играть в игру в Steam и Xbox Series S|X.
Закрытое бета-тестирование Payday 3 предложит:
- Играйте за оригинальную банду: Даллас, Хокстон, Цепи и Волк. За всех культовых персонажей в масках клоунов, прославивших франшизу PAYDAY, можно играть, каждый со своим уникальным набором навыков.
- No Rest For The Wicked, классическое ограбление, которое дает игрокам возможность избавить небольшой банк от денег, загромождающих их хранилище. Двигайтесь незаметно, чтобы никто не заметил, как испарились деньги, или громко и создайте кинематографический хаос в ограблении Нью-Йорка, достойном киноэкрана.
- Все сложности будут доступны для игры, максимальный уровень — 22-й уровень бесчестия, а уровень развития оружия — 8-й.
Payday 3 выйдет 21 сентября для ПК в PC Game Pass, в Steam и Epic Games Store, а также Xbox Series S|X Game Pass и PlayStation 5.
учитывая что там активно планируют донаты - могут свое "закрытое" и не открывать.