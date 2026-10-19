Кооперативный VR-шутер PAYDAY: Aces High выйдет 5 ноября 2026 года - в Steam стала доступна демоверсия

Студия Fast Travel Games огласила точную дату выхода кооперативного шутера PAYDAY: Aces High и одновременно выпустила публичную демоверсию в сервисе Steam. Полноценный релиз проекта состоится 5 ноября 2026 года на гарнитурах Meta Quest, а также на ПК через SteamVR и беспроводной шлем Steam Frame от Valve. Базовая стоимость игры составит 24.99 доллара, а позже разработчики допускают возможность появления версии для PlayStation VR2.

В рамках стартовавшего пробного периода пользователи могут опробовать 2 полноценных контракта: знакомый ветеранам банк Flowtrust Bank и новую локацию Cosmopolitan Museum of Art. Демоверсия останется доступной до 26 октября 2026 года. Всем опробовавшим проект на этом этапе создатели пообещали подарить эксклюзивную косметическую маску Kitty, которая бесплатно разблокируется в полной версии на запуске.

Сюжетная завязка спин-оффа посвящена новой банде грабителей The Aces, которую подставил и отправил за решетку влиятельный магнат Warren Jupiter. Выбравшись на свободу, четверка преступников объявляет вендетту и начинает систематически опустошать активы обидчика - от банковских хранилищ и музеев до его персонального защищенного пентхауса.

Игровой процесс рассчитан на совместное прохождение в команде до 4 человек, где каждый налетчик представляет отдельную карточную масть со своей специализацией. Лидер отряда Ace of Hearts выступает тактиком и полевым медиком со штурмовыми винтовками. Скрытное проникновение и взлом охранных систем берет на себя бесшумная Ace of Clubs с арсеналом пистолетов. Инженер Ace of Diamonds полагается на турели и пистолеты-пулеметы, а огневую мощь при открытых перестрелках обеспечивает Ace of Spades, вооруженная дробовиками и взрывчаткой.

Авторы подтвердили график поддержки шутера сразу после премьеры. До конца года боевик получит бесплатное контентное дополнение с еще одним ограблением, а также регулярные испытания для сообщества с эксклюзивными косметическими наградами.

На странице проекта в Steam указано полное отсутствие русскоязычной локализации - игра выйдет исключительно на английском языке. В список минимальных системных требований для запуска на ПК вошли процессор Intel Core i5-7500 или AMD Ryzen 5 1600, видеокарта GeForce GTX 1060 или Radeon RX 580 с 6 ГБ видеопамяти, 12 ГБ оперативной памяти и 10 ГБ свободного места на накопителе.