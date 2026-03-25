Ограбления уходят в VR: анонсирован кооперативный экшен PAYDAY: Aces High

Студия Fast Travel Games совместно с Starbreeze Entertainment представила PAYDAY: Aces High — кооперативный VR-экшен об ограблениях. Игра выйдет в 2026 году на SteamVR и устройствах Quest.

Новый проект перенесёт знакомую формулу серии в виртуальную реальность, сделав акцент на погружении и командной работе. Игрокам предстоит взять на себя роли элитной команды грабителей The Aces и объединиться в группу до четырёх человек, чтобы планировать и проводить дерзкие операции.

Сюжет закрутится вокруг мести бизнесмену Уоррену Джупитеру: героям предстоит атаковать банки, музеи и даже его защищённый пентхаус. Каждое ограбление потребует подготовки, координации и грамотного распределения ролей.

В арсенале — широкий выбор оружия и гаджетов, включая турели и крюки. Также предусмотрена система прокачки: за успешные операции можно открывать новые навыки и снаряжение. Игроки смогут комбинировать стили, выбирая между скрытным подходом, технологической поддержкой или силовым давлением.

Разработчики подчёркивают, что PAYDAY: Aces High создаётся с нуля именно под VR, а не является простой адаптацией. Проект должен расширить вселенную PAYDAY и предложить новый уровень вовлечения в жанре кооперативных ограблений.