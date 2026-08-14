PAYDAY: Aces High получила первый геймплейный трейлер - ограбления перенесут в VR

Fast Travel Games представила первый геймплейный трейлер PAYDAY: Aces High — кооперативной VR-игры по мотивам культовой серии Starbreeze Entertainment. Вместе с демонстрацией игрового процесса разработчики объявили о закрытом тестировании, которое пройдёт с 20 по 24 августа на Meta Quest 3.

PAYDAY: Aces High предложит привычную формулу серии, но с полноценным погружением в виртуальную реальность. Игроки объединятся в команды из четырёх человек, чтобы противостоять бизнес-магнату Уоррену Юпитеру, подставившему героев. Перед каждым ограблением предстоит подобрать снаряжение, изучить обстановку и решить, как именно провести операцию — максимально скрытно или с оружием наперевес.

В распоряжении игроков окажется разнообразный арсенал, включающий винтовки, пистолеты-пулемёты, дробовики и пистолеты. Дополнят его различные гаджеты, включая крюк и турели. Заработанные во время ограблений деньги и репутацию можно будет тратить на разблокировку новых навыков, оружия и оборудования.

Отдельное внимание разработчики уделили специализациям. Игроки смогут выбрать одного из четырёх «Тузов»: Туз червей выступает в роли стратега, Туз треф специализируется на скрытности, Туз бубен отвечает за технологии и гаджеты, а Туз пик представляет собой бойца, предпочитающего решать проблемы силой.

Первый трейлер как раз демонстрирует, как эти возможности работают в виртуальной реальности: от подготовки экипировки и изучения окружения до начала штурма и непосредственного ограбления.

Перед полноценным релизом в конце 2026 года разработчики проведут закрытое тестирование для сообщества. Количество участников ограничено, а зарегистрироваться можно через официальный сайт игры.

«PAYDAY: Aces High» станет попыткой перенести ключевые особенности серии — командную работу, планирование и хаос во время неудачного ограбления — в формат, где игроки смогут непосредственно взаимодействовать с оружием, гаджетами и окружением.