PAYDAY: Aces High вышла — VR-ограбления, месть магнату и кооператив

Fast Travel Games выпустила PAYDAY: Aces High — кооперативный VR-экшен об ограблениях во вселенной PAYDAY. Игроки надевают маски, планируют налёты, используют экспериментальные гаджеты и оружие.

Команда элитных преступников The Aces оказывается за решёткой по вине магната Уоррена Юпитера. В кампании предстоит отомстить ему, грабя банки, музеи и его охраняемый пентхаус.

Игра делает ставку на совместные налёты: участники кооператива смогут устраивать масштабные операции и применять чёрнорыночные устройства.

PAYDAY: Aces High уже доступна на Meta Quest, SteamVR и SteamFrame.