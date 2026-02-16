PC Building Simulator 2 выходит на консолях: релиз на PS5 и Xbox Series уже 26 февраля

Издатель Epic Games Publishing и студия Spiral House объявили о скором консольном релизе PC Building Simulator 2. Игра появится на PlayStation 5 и Xbox Series X and Series S уже 26 февраля. Ранее проект был доступен только на ПК — с 12 октября 2022 года в Epic Games Store.

В сиквеле игрокам предлагают открыть собственный бизнес по сборке и ремонту компьютеров. В режиме карьеры предстоит развивать мастерскую, выполнять заказы клиентов и зарабатывать репутацию. Для любителей творчества доступен свободный режим с более чем 1200 комплектующими — от процессоров и видеокарт до систем водяного охлаждения.

Проект делает ставку на реализм: можно разгонять CPU и GPU, настраивать тайминги оперативной памяти и тестировать систему в 3DMark и Cinebench. Дополняют симуляцию управление вентиляторами, мониторинг энергопотребления и детальная кастомизация с RGB-подсветкой, покраской и наклейками.