PC Building Simulator 2 выходит на консолях: релиз на PS5 и Xbox Series уже 26 февраля

Издатель Epic Games Publishing и студия Spiral House объявили о скором консольном релизе PC Building Simulator 2. Игра появится на PlayStation 5 и Xbox Series X and Series S уже 26 февраля. Ранее проект был доступен только на ПК — с 12 октября 2022 года в Epic Games Store.
В сиквеле игрокам предлагают открыть собственный бизнес по сборке и ремонту компьютеров. В режиме карьеры предстоит развивать мастерскую, выполнять заказы клиентов и зарабатывать репутацию. Для любителей творчества доступен свободный режим с более чем 1200 комплектующими — от процессоров и видеокарт до систем водяного охлаждения.
Проект делает ставку на реализм: можно разгонять CPU и GPU, настраивать тайминги оперативной памяти и тестировать систему в 3DMark и Cinebench. Дополняют симуляцию управление вентиляторами, мониторинг энергопотребления и детальная кастомизация с RGB-подсветкой, покраской и наклейками.
Ну наконецто Каньсольщики смогут собрать себе ПК...)))
Ждём следующую игру про симулятора консоли, который выйдет только на ПК.
Возня с железками и пердолинг с биосом/драйверами - это настолько неотъемлемая часть ПК и по своей сути фундаментальные аспекты, что про это сделали игру на сотни часов
Вот и до коньсольщиков добрались Боярские Забавы, хотя бы так будет возможность опробовать мастеррейс-девайс на своих огрызках. Возможно даже, в элитных 60фепесе для сохранения аутентичности, но это не точно...