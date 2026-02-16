ЧАТ ИГРЫ
PC Building Simulator 2 12.10.2022
Симулятор, Песочница
8.3 192 оценки

PC Building Simulator 2 выходит на консолях: релиз на PS5 и Xbox Series уже 26 февраля

butcher69 butcher69

Издатель Epic Games Publishing и студия Spiral House объявили о скором консольном релизе PC Building Simulator 2. Игра появится на PlayStation 5 и Xbox Series X and Series S уже 26 февраля. Ранее проект был доступен только на ПК — с 12 октября 2022 года в Epic Games Store.

В сиквеле игрокам предлагают открыть собственный бизнес по сборке и ремонту компьютеров. В режиме карьеры предстоит развивать мастерскую, выполнять заказы клиентов и зарабатывать репутацию. Для любителей творчества доступен свободный режим с более чем 1200 комплектующими — от процессоров и видеокарт до систем водяного охлаждения.

Проект делает ставку на реализм: можно разгонять CPU и GPU, настраивать тайминги оперативной памяти и тестировать систему в 3DMark и Cinebench. Дополняют симуляцию управление вентиляторами, мониторинг энергопотребления и детальная кастомизация с RGB-подсветкой, покраской и наклейками.

Комментарии:  4
Vad Pvn

Ну наконецто Каньсольщики смогут собрать себе ПК...)))

9
Zick211

Ждём следующую игру про симулятора консоли, который выйдет только на ПК.

Gradient_Zero

Возня с железками и пердолинг с биосом/драйверами - это настолько неотъемлемая часть ПК и по своей сути фундаментальные аспекты, что про это сделали игру на сотни часов

qDan

Вот и до коньсольщиков добрались Боярские Забавы, хотя бы так будет возможность опробовать мастеррейс-девайс на своих огрызках. Возможно даже, в элитных 60фепесе для сохранения аутентичности, но это не точно...