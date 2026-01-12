Автор Peak о разработке игр: "Сфокусируйтесь на сути и не тратьте годы впустую"

Создатель инди-игры Peak Ник Каман в интервью изданию Game File поделился своим взглядом на современные подходы к разработке и заявил, что быстрый цикл создания проекта открыл для него «другие, а возможно, и лучшие способы делать игры». По его словам, ключевой урок Peak прост: не стоит тратить три года на разработку и вкладывать силы в элементы, которые не имеют реального значения для игрового опыта.

Каман подчеркнул, что важно как можно раньше понять, о чём именно игра, и сосредоточиться на этой идее, отсекая всё лишнее. Он уверен, что игроки готовы простить недостаток полировки, если проект по-настоящему увлекает. В подтверждение он приводит успехи простых мультиплеерных игр вроде Mage Arena.

Изначально Peak создавался в рамках четырёхнедельного геймджема, после чего команда планировала быстро выпустить игру и переключиться на другие идеи. Однако неожиданный коммерческий успех заставил разработчиков пересмотреть планы и продолжить поддержку проекта. При этом Каман отмечает, что спрос на компактные и сфокусированные игры по-прежнему высок, хотя финансовые риски для небольших студий никуда не исчезли.

В качестве контраста разработчик упомянул крупные ААА-проекты вроде Red Dead Redemption 2, где огромные ресурсы уходят на крайне детализированные, но не всегда необходимые элементы. По мнению Камана, история инди-хитов последних лет доказывает: сильная идея и увлекательный геймплей часто важнее масштаба и визуальной роскоши.