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Peak 16.06.2025
Экшен, Адвенчура, Выживание, Инди, Кооператив, Рогалик
8.6 278 оценок

Финальное контентное обновление для платформера PEAK выйдет 11 августа

Апчхий Апчхий

Team PEAK анонсировали точную дату выхода финального крупного патча для платформера PEAK. Долгожданный релиз масштабного апдейта состоится в следующий вторник, 11 августа 2026 года. Авторы поблагодарили игровое сообщество за поддержку и заявили, что готовы представить игрокам финальное испытание.

Главным нововведением грядущего обновления станет добавление в игру двух совершенно новых вариативных биомов под названиями GLOOM и THE CITADEL. Свежие мрачные локации призваны разнообразить прохождение и будут циклически заменять собой уже знакомые игрокам территории CALDERA и THE KILN. Создатели призвали фанатов готовиться к финальному восхождению и пообещали поделиться полным списком изменений в день релиза.

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