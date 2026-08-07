Финальное контентное обновление для платформера PEAK выйдет 11 августа

Team PEAK анонсировали точную дату выхода финального крупного патча для платформера PEAK. Долгожданный релиз масштабного апдейта состоится в следующий вторник, 11 августа 2026 года. Авторы поблагодарили игровое сообщество за поддержку и заявили, что готовы представить игрокам финальное испытание.

Главным нововведением грядущего обновления станет добавление в игру двух совершенно новых вариативных биомов под названиями GLOOM и THE CITADEL. Свежие мрачные локации призваны разнообразить прохождение и будут циклически заменять собой уже знакомые игрокам территории CALDERA и THE KILN. Создатели призвали фанатов готовиться к финальному восхождению и пообещали поделиться полным списком изменений в день релиза.