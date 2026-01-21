Финальный биом и загадочный анонс: авторы Peak поделились планами на 2026 год

Студия Aggro Crab, известная по кооперативному симулятору скалолазания Peak, рассказала о том, чего игрокам ждать в 2026 году. Разработчики подтвердили, что поддержка проекта продолжится, однако обновления будут выходить реже, чем раньше. После реализации всех запланированных функций развитие Peak будет завершено.

В данный момент команда сосредоточена на внедрении возможностей, о которых чаще всего просило сообщество. Когда этот этап будет пройден, Aggro Crab переключится на работу над финальным биомом — последней крупной локацией в игре. Авторы признаются, что уже придумали для неё нечто масштабное и с энтузиазмом ждут момента, когда смогут показать результат. В то же время студия предупреждает: ждать «молниеносных» релизов обновлений не стоит.

Параллельно разработчики заняты следующим проектом — Crashout Crew. Это симулятор работы погрузчиков на складе, выход которого намечен до конца 2026 года. Однако на этом сюрпризы не заканчиваются. Aggro Crab также намекнула на существование ещё одного, пока засекреченного проекта. Публике показали лишь размытый скриншот, предложив фанатам строить догадки.