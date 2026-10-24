Кооперативная игра про скалолазание Peak, занимает в Steam втрое больше места из-за 208 карт вместо 30

Спустя более года после успеха на ПК Peak достигла новой аудитории на консолях. Порты также добавили кроссплатформенную игру на всех платформах и новое обновление размером 10 ГБ, увеличившее общий размер игры примерно до 15 ГБ.

Разработчики объяснили, почему обновление получилось таким масштабным:

«Ежедневная ротация карт происходила так: мы загружали около 30 новых карт в патче Steam, а это значит, что каждые несколько недель нам приходилось выпускать патчи, чтобы менять карты в игре, которые мы генерировали вручную каждый раз. Поскольку мы завершаем разработку Peak, мы хотели убедиться, что у игроков сохранится возможность повторного прохождения. Вместо 30 постоянно меняющихся карт теперь у нас 208 карт, которые будут меняться бесконечно. Именно поэтому обновление получилось таким масштабным».

Хотя выпуск крупных обновлений постепенно сворачивается, разработчики продолжают устранять оставшиеся ошибки. В видео они отметили, что исправили проблему с присоединением к лобби в Steam, если оно создано в другом регионе. Также исправлена ошибка на Switch 2, из-за которой слои проваливались сквозь пол при слишком высоких прыжках, и некоторые сообщения о падении частоты кадров на Xbox.

Отдельное предупреждение касается игроков PlayStation в некоторых регионах, например в Бразилии: там могут наблюдаться необычно высокие региональные цены.

«Мы это исправляем, поэтому, пожалуйста, подождите несколько дней перед покупкой».

Peak доступна на ПК, PS5, Nintendo Switch 2 и Xbox Series X|S.