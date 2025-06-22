Кооперативный альпинистский симулятор PEAK разошёлся тиражом в 1 миллион копий всего за 6 дней

Кооперативный симулятор альпинизма PEAK от студий Aggro Crab и Landfall стремительно покоряет вершины Steam. Всего за 6 дней с момента выхода игра продалась тиражом в 1 миллион копий.

Игра занимает 2-е место в топе продаж Steam, а пиковый онлайн достигает 60 тысяч игроков. Пользователи платформы оценили проект по достоинству — у PEAK более 90% положительных отзывов в Steam.

Ранее, за первые сутки после релиза, игра преодолела отметку в 100 тысяч проданных копий.