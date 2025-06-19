Кооперативный симулятор альпинизма PEAK продан тиражом в 100 тысяч копий за первые сутки после релиза

Свежая игра от студий Aggro Crab и Landfall, известными по Another Crab’s Treasure и Content Warning, стартовала в Steam с впечатляющими результатами: всего за первые 24 часа с момента выхода симулятор восхождения PEAK разошёлся тиражом более 100 тысяч копий. На фоне общего ажиотажа, по данным SteamDB, пиковый онлайн составил более 20 000 тысяч игроков — это лучший результат в истории Aggro Crab.

Пользователи тепло встретили новинку: игра получила 91% положительных отзывов из почти двух тысяч. Геймеры хвалят PEAK за расслабляющий, но увлекательный геймплей, визуальный стиль и высокую реиграбельность — особенно благодаря уникальной особенности: каждый день в игре автоматически создаётся новая карта маршрута. Несмотря на то, что у Landfall уже есть громкие хиты, успех PEAK показывает, что скромные, но оригинальные идеи продолжают находить отклик у широкой аудитории.