PEAK покоряет PS5 с кроссплеем, всеми обновлениями и опасными подъёмами

Landfall и Aggro Crab выпустили кооперативный скалолазный симулятор PEAK на PlayStation 5. Ролик демонстрирует подъёмы на гору, выживание на загадочном острове, командную помощь и кроссплей.

Игроки в одиночку или отрядом заблудившихся скаутов пытаются добраться до вершины центральной горы — единственной надежды на спасение. Ошибка на подъёме может стать роковой, поэтому товарищей приходится поддерживать на каждом участке маршрута.

Версия для PS5 включает все выпущенные после релиза обновления, биомы и предметы. Кроссплей позволяет отправляться в экспедиции с друзьями независимо от их платформы.

Среди необычных возможностей — пользовательские забеги, в которых можно буквально пнуть напарника, добавив восхождению хаоса.

PEAK уже доступна на PlayStation 5.