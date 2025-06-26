Peak покоряет вершины: игра собрала 2 миллиона игроков, и впереди - новые контентные обновления

Кооперативная игра про скалолазание Peak от студий Aggro Crab и Landfall буквально взлетела в чартах Steam, едва успев выйти. Проект, в котором игроки вместе преодолевают опасные склоны, менее чем за две недели собрал более 2 миллионов пользователей. Этот успех оказался неожиданным даже для самих разработчиков.

В ответ на столь теплый приём, команды объявили о планах по развитию игры. Пока без конкретики, но уже ясно: Peak ждут контентные обновления, локализация на новые языки и даже официальный мерч. Возможно, фанатов ждут футболки или другой тематический товар, но детали пока держатся в секрете.

Разработчики подчеркнули, что сначала сосредоточатся на исправлении технических проблем. Среди приоритетов — сбои подключения, баги со звуком, падения FPS и другие проблемы, мешающие комфортной игре. Только после этого команда перейдёт к расширению контента.

На данный момент Peak стоит 359 рублей в Steam и предлагает одиночный режим или онлайн-кооператив до четырёх игроков. Игровая карта обновляется каждые 24 часа, чтобы сохранить интерес и подталкивать к новым попыткам покорить вершину. Четыре биома, значки разведчиков и живое сообщество делают каждый подъём уникальным.

Судя по всему, для Peak это только начало большого восхождения.