Peak получает биом Root и исправления баланса: новое обновление для веселого симулятора

Симулятор скалолазания Peak получил масштабное обновление, которое привнесло в игру свежий биом Root и множество балансных изменений. Новая локация представляет собой загадочный лес, полный причудливых грибов и жутких существ, исследование которого обещает стать настоящим испытанием для игроков. В Root добавлено 11 уникальных значков и эксклюзивные предметы, включая спасательный коготь, магическую книгу и разнообразные виды грибов, которые можно найти только в этих таинственных зарослях.

Разработчики также исправили ряд критических ошибок: теперь персонажи больше не теряют сознание при полной шкале выносливости, корректно отображаются пинги от игроков без сознания, а предметы с ограниченным числом использований больше не восстанавливаются неожиданно. Кроме того, обновление улучшает подсветку интерактивных объектов и слегка корректирует механику приготовления пищи, делая взаимодействие с окружением более интуитивным и удобным.

Peak вышла на PC 16 июня и уже преодолела впечатляющий рубеж в 10 миллионов проданных копий. Симулятор скалолазания продолжает радовать игроков своей причудливой атмосферой и уникальной механикой.