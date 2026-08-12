Peak получила финальное обновление The Final Ascent - впереди консольный релиз и кроссплей

Студия Aggro Crab выпустила последнее крупное контентное обновление кооперативной адвенчуры Peak. Апдейт под названием The Final Ascent добавляет новые биомы, самое сложное восхождение в игре и дополнительные механики, после чего разработчики намерены сосредоточиться на подготовке консольной версии.

Главным нововведением обновления стали два биома — «Мрак» и «Цитадель». Они появляются в финальной части прохождения и чередуются с уже знакомыми «Кальдерой» и «Печью». Кроме того, в Peak появилось новое восхождение, которое разработчики называют самым сложным испытанием за всю историю игры.

Переработали и седьмое испытание. Теперь игроки получили возможность воскрешать друг друга, однако за использование этой механики команда будет получать проклятие. Таким образом, спасение товарища в критической ситуации теперь потребует взвешенного решения.

Помимо новых локаций и испытаний, The Final Ascent добавляет несколько предметов, включая реактивный ранец и планер. Разработчики также оставили в обновлении некий секретный контент, подробности которого заранее раскрывать не стали.

При этом The Final Ascent не означает полного прекращения поддержки Peak. Aggro Crab и Landfall продолжат выпускать технические патчи и исправлять обнаруженные ошибки. Однако новых крупных контентных обновлений ожидать не стоит: обе команды хотят вернуться к работе над своими следующими проектами.

Следующим важным этапом для Peak станет выход на консолях. Разработчики подтвердили, что игра получит кроссплей между платформами, а дополнительные подробности об этом планируют раскрыть до конца года.

Авторы признались, что после релиза потратили на поддержку Peak значительно больше времени, чем рассчитывали изначально. Теперь команды Aggro Crab и Landfall считают подходящим моментом завершить работу над контентной частью игры и переключиться на новые проекты.

Таким образом, The Final Ascent становится своеобразной финальной главой нынешнего этапа развития Peak: игроки получают новые испытания и локации, а разработчики закрывают основную контентную поддержку перед переходом к консольному релизу.