Peak получила крупное обновление в бета-версии 0.8.d: новая музыка, улучшенная камера и исправления багов

Разработчики кооперативного альпинистского симулятора Peak продолжают активно развивать свой проект. В свежем бета-обновлении 0.8.d пользователи получили массу новых возможностей, улучшений баланса и внушительный список исправлений, касающихся как геймплейных, так и технических аспектов игры.

Главное нововведение — опция «уменьшения раскачки камеры», созданная как компромиссное решение для игроков, которым тяжело воспринимать активные движения камеры в физически ориентированной игре. Теперь также можно ставить игру на паузу в офлайн-режиме, что оценят те, кто играет в одиночку.



Ещё одним приятным дополнением стало появление новой атмосферной музыки для восходов и закатов в зависимости от биома. Погружение в мир Peak стало ещё глубже.



В зону крушения добавлены два новых предмета — летающий диск и бинокль. Бинокль используется по назначению, а диск можно метнуть с такой силой, что он «влетит как кокос», по словам разработчиков.

В соло-режиме теперь больше нельзя найти духовые ружья.



Противоканатная пушка теперь не имеет веса и силы притяжения.



Свитки из путеводителя теперь появляются в хронологическом порядке, вне зависимости от прогресса игрока — это сделает получение бейджа «Книжный червь» проще.

Разработчики устранили множество надоедливых багов:

Победа больше невозможна, если игрок умер — исправлен глитч, позволявший выигрывать, падая в бездну.

Таймер прохождения теперь синхронизируется с хостом, что важно для совместного получения достижений в спидране.

Исправлены проблемы с достижениями, которые не срабатывали, и корректной работой бейджа гурмана — теперь предметы необходимо приготовить перед употреблением.

Устранены вылеты, вызванные взрывами спор, баг с чёрным экраном после возрождения, проблемы с неправильной работой предметов вроде цепной пушки и кормления напарника.

Также устранена редкая ошибка, при которой игроки получали несколько клещей одновременно.

Обновление пока доступно в виде бета-версии, финальный релиз патча ожидается позже. Команда Aggro Crab продолжает радовать игроков свежим контентом — напомним, недавно стало известно, что Peak продалась тиражом более 5 миллионов копий всего за месяц после релиза.