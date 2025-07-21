Peak получила крупное обновление в бета-версии 0.8.d: новая музыка, улучшенная камера и исправления багов

Разработчики кооперативного альпинистского симулятора Peak продолжают активно развивать свой проект. В свежем бета-обновлении 0.8.d пользователи получили массу новых возможностей, улучшений баланса и внушительный список исправлений, касающихся как геймплейных, так и технических аспектов игры.
Главное нововведение — опция «уменьшения раскачки камеры», созданная как компромиссное решение для игроков, которым тяжело воспринимать активные движения камеры в физически ориентированной игре. Теперь также можно ставить игру на паузу в офлайн-режиме, что оценят те, кто играет в одиночку.
Ещё одним приятным дополнением стало появление новой атмосферной музыки для восходов и закатов в зависимости от биома. Погружение в мир Peak стало ещё глубже.
В зону крушения добавлены два новых предмета — летающий диск и бинокль. Бинокль используется по назначению, а диск можно метнуть с такой силой, что он «влетит как кокос», по словам разработчиков.
В соло-режиме теперь больше нельзя найти духовые ружья.
Противоканатная пушка теперь не имеет веса и силы притяжения.
Свитки из путеводителя теперь появляются в хронологическом порядке, вне зависимости от прогресса игрока — это сделает получение бейджа «Книжный червь» проще.
Разработчики устранили множество надоедливых багов:
- Победа больше невозможна, если игрок умер — исправлен глитч, позволявший выигрывать, падая в бездну.
- Таймер прохождения теперь синхронизируется с хостом, что важно для совместного получения достижений в спидране.
- Исправлены проблемы с достижениями, которые не срабатывали, и корректной работой бейджа гурмана — теперь предметы необходимо приготовить перед употреблением.
- Устранены вылеты, вызванные взрывами спор, баг с чёрным экраном после возрождения, проблемы с неправильной работой предметов вроде цепной пушки и кормления напарника.
- Также устранена редкая ошибка, при которой игроки получали несколько клещей одновременно.
Обновление пока доступно в виде бета-версии, финальный релиз патча ожидается позже. Команда Aggro Crab продолжает радовать игроков свежим контентом — напомним, недавно стало известно, что Peak продалась тиражом более 5 миллионов копий всего за месяц после релиза.
мне игра понравки. Только первые острова какие то лёгкие да и одинаковые