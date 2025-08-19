Peak разошёлся тиражом почти в 2 миллиона копий за неделю на распродаже Steam

Игра Peak продолжает стремительный рост популярности: всего за одну неделю на распродаже в Steam проект разошёлся почти двумя миллионами копий, сообщает аналитическая компания Alinea Analytics.

Толчком к новому всплеску интереса стали крупное обновление Mesa Update, которое добавило в игру новый биом, предметы и даже механику каннибализма, а также скидка в 38%, стартовавшая 11 августа и всё ещё действующая.

За неделю продажи достигли 1,8 млн копий, увеличив общий тираж игры до 9,7 млн. Таким образом, рубеж в 10 миллионов Peak должен преодолеть уже в ближайшие дни. Общая выручка превысила 55 млн долларов, а только за прошлую неделю игра принесла разработчикам около 6,9 млн.

Peak также возглавила чарт продаж Steam за период с 11 по 17 августа, обойдя все крупные релизы и доказав, что интерес к инди-проекту не угасает. Особенно впечатляет статистика выходных — за два дня игроки приобрели более 550 тысяч копий.

Если прогнозы аналитиков оправдаются, Peak станет второй бюджетной инди-игрой в 2025 году, преодолевшей отметку в 10 млн проданных копий. Первой ранее стала R.E.P.O, разошедшаяся тиражом в 16,8 млн экземпляров.