Похоже, PEAK готовится к выходу на PS5 - игра получила возрастной рейтинг для консоли Sony

Игра PEAK, ставшая настоящей сенсацией после выхода на ПК в июне 2025 года, вскоре появится и на другой платформе. Этот кооперативный симулятор скалолазания, в котором даже малейшая ошибка может стать фатальной, скоро выйдет на консолях Sony.

Американская рейтинговая организация ESRB, занимающаяся присвоением возрастных рейтингов играм, уже внесла PEAK в список игр для PS5 на своем сайте. Присвоение рейтинга E10+ (для игроков от 10 лет и старше) практически гарантирует, что в ближайшем будущем Peak выйдет на PS5. Вероятно, официальный анонс уже не за горами.

Для тех, кто не знаком с этой игрой: с момента выхода в июне 2025 года она разошлась тиражом более 10 миллионов копий и получила невероятные 146 500 отзывов в Steam с оценкой «Крайне положительные».

Играть можно как в одиночку, так и в группе до четырёх человек; ваша цель — добраться до вершины огромной горы, используя различные инструменты, чтобы помогать друг другу в восхождении и оставаться в живых.

Главная особенность заключается в том, что гора меняется каждый день: каждые 24 часа в игре появляется новая конфигурация маршрута, так что запомнить путь заранее не получится.