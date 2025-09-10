Разработчики нашумевшего инди-хита Peak попросили игроков отвлечься от Hollow Knight: Silksong ради обновления

Игровая индустрия снова показывает, насколько быстро меняются тренды на инди-сцене. Всего несколько месяцев назад кооперативный симулятор скалолазания Peak стал неожиданным хитом, привлекшим десятки тысяч игроков и вызвав бурные обсуждения. Но теперь, после долгожданного релиза Hollow Knight: Silksong, внимание геймеров сместилось — и разработчикам пришлось напомнить о себе.

Студия Aggro Crab, ответственная за Peak, выпустила свежий патч и опубликовала шуточное обращение к фанатам, начав видео словами: «Мы здесь, чтобы прервать ваши ролики о Silksong и рассказать про обновление Peak». Разработчики добавили новый режим для игроков с нарушениями цветового восприятия, снизили сложность биома Меса и исправили ряд багов, включая проблему, из-за которой невозможно было получить Значок выносливости.

Авторы также признались, что получили множество жалоб на так называемый «Адский Торнадо» — редкий вариант испытания в биоме Меса. Геймеры сочли его неисправимой ошибкой, но разработчики уточнили, что это было сделано специально:

Мы действительно хотели, чтобы этот участок был максимально жестоким.

Тем не менее, в обновлении редкость появления события немного снизили, а интервалы между торнадо увеличили.

Кроме того, студия подтвердила, что уже активно работает над новым биомом, который должен появиться в одном из будущих крупных апдейтов. Несмотря на то, что изначально Peak выпускался как небольшой эксперимент, его популярность вынудила разработчиков существенно расширить контент.

Смена фокуса аудитории с Peak на Silksong — наглядный пример того, как стремительно меняются лидеры инди-сцены. Однако Aggro Crab уверена, что игра продолжит развиваться и сможет вернуть внимание игроков, когда выйдет следующий масштабный контент.