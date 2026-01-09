Разработчики Peak объяснили, почему игра стоит $8: "В глазах игроков это всё равно пять баксов"

Авторы кооперативного хита Peak рассказали, почему установили цену игры именно на уровне $8, а не ниже или выше. По словам сооснователя Aggro Crab Ника Камана, решение основано не только на маркетинге, но и на психологии игроков — и частично на шутке, в которой, как он сам признаёт, есть много правды.

В беседе с Game File Каман объяснил, что игроки воспринимают цены не буквально, а «группами».

По его словам, $5 — это «честные пять долларов», но $6 и $8 ощущаются примерно так же, как пять. А вот настоящие «барьеры» начинаются уже ближе к $10–$15.

«У нас была шутка: сколько на самом деле стоит игра? Пять долларов — это пять долларов. Шесть — всё ещё пять. Четыре — тоже почти пять. Три доллара — это два. А два доллара — это почти бесплатно… Мы поняли, что восемь долларов в восприятии игроков всё ещё считаются пятью», — смеётся Каман.

На решение также повлиял пример Content Warning, кооперативного хоррора 2024 года от Landfall, который тоже продавался за $8 и успешно стимулировал игроков «на всякий случай» купить игру вместе с друзьями.

Разработчики отмечают, что такая цена снижает барьер входа, помогает формировать активное сообщество и делает покупку «легче психологически». Каман даже шутит, что если $8 ощущаются как $5, «то это ещё и три доллара бесплатной прибыли».