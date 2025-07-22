Разработчики PEAK тайно врываются в игры стримеров и троллят их через плюшевую игрушку

Создатели летнего инди-хита PEAK пошли нестандартным путем поддержки своего проекта: теперь они лично вторгаются в сессии игроков, управляя плюшевой игрушкой по имени Бингбонг и разговаривая с игроками в реальном времени. Пока стримеры лезут по склонам вместе с друзьями, в игру внезапно вмешивается Бингбонг — сначала кажется, что это обычная болтовня ИИ, но когда он начинает отвечать на вопросы и умолять не бросать его, становится ясно: за игрушкой стоит живой человек.

Некоторые игроки всерьёз подумали, что игрушка подключена к их голосовому чату, а фраза «Не оставляй меня…» в момент, когда кто-то бросил Бингбонга в ущелье, вызвала настоящую бурю эмоций в прямом эфире. Один из разработчиков даже звал на помощь и отчаянно кричал «Я в воде!», пока его не спасли.

Такой стиль взаимодействия оказался не только неожиданным, но и идеально соответствующим духу самой игры — абсурдной, кооперативной и полностью лишённой серьёзности. Добавьте к этому отдельный ползунок громкости голоса для Бингбонга — и вы получите один из самых странных и смешных игровых моментов года.

PEAK вышла в июне 2025 года и мгновенно стала сенсацией: более 5 миллионов проданных копий и свыше 100 тысяч одновременных игроков в Steam менее чем за месяц. А недавно игра официально получила поддержку русского языка.