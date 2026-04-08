Peak 16.06.2025
Студия Landfall официально представила собственное издательское подразделение Evil Landfall

Extor Menoger

Во время трансляции 1 апреля разработчики известных кооперативных хитов Peak и Content Warning анонсировали запуск своего нового издательского лейбла под названием Evil Landfall. Как выяснилось позже, это не была шутка в честь 1 апреля. Руководителем компании стала Кирстен Ли Найду, которая ранее занимала должность главы издательского отдела в оригинальной студии. По ее словам, сейчас в команде работает 7 человек, при этом 4 из них являются женщинами.

Основной офис Evil Landfall базируется в Стокгольме, хотя часть сотрудников работает удаленно из разных точек мира. Технически подразделение было основано еще 3 года назад для выпуска собственных проектов Landfall, но теперь компания решила выйти на более публичный уровень. Главная цель нового лейбла заключается в финансовой поддержке сторонних разработчиков. Найду отмечает, что студия будет предоставлять только проектные инвестиции, оставляя авторам полный контроль над своими играми и сохраняя за ними все права на интеллектуальную собственность.

Создатели уже имеют опыт подобной работы. Ранее они без публичных заявлений инвестировали в разработку игр Voidigo и REPO. Последняя привлекла более 10 млн активных пользователей в марте 2025 года. Возможность активно финансировать независимые проекты появилась благодаря большому успеху игры Peak, продажи которой оцениваются примерно в 17 млн копий. Теперь Evil Landfall планирует регулярно спонсировать новые игры, выделяя на каждый проект до 1 млн долларов.

Издатель заинтересован главным образом в играх, похожих на собственные хиты Landfall. Это забавные кооперативные проекты с физикой и коротким циклом разработки. Компания призывает авторов находить основную механику за 1 месяц и тратить на создание игры не более 6 месяцев, чтобы минимизировать финансовые и временные риски. На данный момент анонсирован 1 сторонний проект под крылом нового лейбла, им стала игра How To Fish от студии Dazed Games, релиз которой ожидается позднее в 2026 году.

