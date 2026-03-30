Свобода прохождения и автосейвы: новое обновление меняет правила PEAK

Разработчики Aggro Crab и Landfall выпустили крупное обновление «PLAY IT YOUR WAY» для кооперативной игры PEAK, значительно расширяющее возможности прохождения и удобство геймплея. Апдейт уже доступен на ПК в Steam.

Главной особенностью стали пользовательские прохождения. Теперь игроки могут самостоятельно настраивать сложность, активные опасности, доступные предметы и другие параметры. Это открывает путь к уникальным сценариям и экспериментам, однако стоит учитывать: при использовании этого режима достижения отключаются.

Также добавлены мини-прохождения — короткие сессии, позволяющие пройти один биом карты. Это идеальный вариант для тех, у кого нет времени на полноценную экспедицию.

Одним из самых ожидаемых нововведений стало автосохранение у костра. Теперь игроки могут покидать сессию и возвращаться к ней позже, продолжая с последней точки отдыха. Дополнительно костры стали «безопасной зоной»: у них больше не тратится голод и не движется туман, позволяя спокойно передохнуть.

Обновление также привнесло улучшения доступности, включая режим «Фобия зомби», изменяющий визуал грибных врагов, а также опции для их полного отключения. Разработчики улучшили стабильность, исправили баги с подключением игроков, синхронизацией и физикой, а также доработали интерфейс и механику взаимодействия с предметами.

PEAK продолжает развиваться, предлагая игрокам больше гибкости, комфорта и возможностей для кооперативного прохождения.