В крупном обновлении Peak добавлен новый биом и представлена информация о будущем контенте

В Peak вышло крупное обновление, главным новшеством которого стал биом Mesa. На протяжении следующей недели он полностью заменит привычный альпийский пейзаж. Однако волноваться не стоит — альпийский биом никуда не исчезнет. В будущем карты будут чередоваться случайным образом, позволяя игрокам исследовать оба варианта.

Помимо нового окружения, разработчики добавили свежие предметы и уникальные значки, чтобы разнообразить игровой процесс.

Издатель Aggro Crab также поделился взглядами на будущее проекта. Пока команда не раскрывает деталей грядущего контента и даже не называет сроки его появления. Вместо этого разработчики решили сосредоточиться на оптимизации, устранении багов и улучшении стабильности.

Хотя такие обновления могут показаться менее захватывающими, чем анонсы новых биомов и масштабных дополнений, именно эта работа позволит сделать текущее состояние Peak более комфортным и увлекательным для игроков.