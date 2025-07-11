В Peak теперь можно поиграть на русском: в инди-хите про скалолазание появился перевод и исправления

Кооперативный хит Peak от Aggro Crab и Landfall получил важное обновление — в игре теперь доступен текстовый перевод на русский язык. Это стало отличной новостью для отечественных геймеров, которые с релиза просили локализацию.

Помимо перевода, патч исправил ряд багов. Разработчики устранили проблему с черным экраном и ошибку, из-за которой некоторые игроки не могли получить доступ к рюкзакам. Также немного подправили баланс, сделав восхождение еще чуть честнее.

Peak вышла 16 июня 2025 года и с тех пор продолжает набирать популярность. На начало июля продажи превысили 4,5 миллиона копий.