На TGS 2026 анонсировали бесплатный мобильный экшен с аниме школьницами Pearl in Blue, где можно любоваться их ступнями

На проходящей Tokyo Game Show 2026 представили Pearl in Blue — новую условно-бесплатную RPG для смартфонов от Netmarble. Игра расскажет о мире, где девушки с необычной силой становятся популярными рыцарями, совмещающими боевые подвиги с карьерой айдолов.

Сюжет развернется на Кэнанском острове — огромном городе рыцарей. Игроку предстоит стать менеджером девушек, которые пока не смогли пробудить свою «Жемчужину», и теперь нужно помочь им раскрыть свой потенциал.

Главная особенность игры связана с Pearl Light — оружием, которое героини получают после пробуждения силы. И самое интересное это то, что у каждой девушки оно появляется из самых разных мест. Ника достает оружие из ладони, а у других персонажей оно может возникать из бедра, макушки или даже ступней ног. Именно этой особенностью игра уже привлекла огромное внимание на выставке и вызвала волну мемов в японских социальных сетях. Игроки обсуждают из каких еще мест разработчики отважатся показать появление оружие.

Сражения же в Pearl in Blue выполнены в формате двухмерных боев. Обычные атаки проходят автоматически, а игроку остается вовремя использовать особые приемы и блок. Если правильно поймать момент для защиты, можно выполнить парирование и сразу перейти в контратаку.

Pearl in Blue выйдет на iOS и Android в 2027 году.