Научно-фантастическая глобальная стратегия The Pegasus Expedition получила крупное обновление с новыми сценариями

Альтернативная история основной кампании игры, The Height of the Empire — это совершенно новый игровой сценарий, в котором Империя Таманин, пережившая гражданскую войну и расколотая на несколько более мелких фракций во время основной кампании, остается единой против игрока, который должны столкнуться с ожесточенным сопротивлением с их стороны и немедленно вступить в войну.

Обновление вносит изменения в систему последствий игры, давая игрокам более четкое представление о том, как их выбор повлияет на их кампанию, в то время как в совершенно новой системе ветеранства юниты, которые сражаются и выживают во многих битвах, получают статус ветеранов, что повышает их эффективность в бою.

Кроме того, новая система указов позволяет игрокам лучше управлять своей империей и выживать во многих кризисах, которые могут на нее обрушиться. Игроки теперь также могут автоматизировать апгрейды своего флота, уменьшая занятость в конце игры, и заметят, что также были реализованы различные изменения и улучшения визуальных эффектов.

Наконец, было добавлено новое разрушительное термоядерное оружие, дающее игрокам шанс сразиться с Империей Таманин. Это оружие не следует использовать легкомысленно, поскольку каждая боеголовка занимает целый слот для снаряжения, и при использовании вызывает огромные штрафы за репутацию игрока. Однако они могут в одиночку переломить ход боя.

Pegasus Expedition доступна в раннем доступе для ПК в Steam, GOG.com и Epic Games Store.