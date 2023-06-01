Научно-фантастическая стратегия The Pegasus Expedition покинет ранний доступ в конце июня ©

С момента выхода в стадии раннего доступа на площадке Steam научно-фантастическая стратегия The Pegasus Expedition получила немало обновлений с новым контентом и исправлением критических ошибок. Теперь же студия Kalla Gameworks готова объявить точную дату выхода - релиз состоится 20 июня этого года. В честь данного события авторы обнародовали трейлер с демонстрацией игрового процесса.

The Pegasus Expedition - это насыщенная сюжетом научно-фантастическая стратегия, история которой разворачивается в ключевой момент для выживания человечества. Стоя перед огромной угрозой люди отправляют множество экспедиций в галактику Пегас в отчаянной попытке найти убежище для населения Земли. Игроки должны взять на себя роль лидера, который не только ведет дипломатические переговоры, но и стратегически планирует сражения против недоброжелателей, ставших на их пути.