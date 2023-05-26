Научно-фантастическая стратегия The Pegasus Expedition получила обновление The Exodus с улучшением боевой системы ©

Fulqrum Publishing и Kalla Gameworks выпустили The Exodus — последнее обновление контента для сюжетной научно-фантастической масштабной стратегии The Pegasus Expedition, которое теперь доступно в Steam, GOG и Epic Games Store. В обновлении представлен совершенно новый сценарий игрового процесса, а также улучшения игрового процесса и ряд исправлений игрового процесса/ошибок.

В этом новом сценарии игроки сталкиваются с ужасающим и всепоглощающим врагом, Биомассой, которая распространяется по всей галактике. Игроки будут бороться в напряженной гонке со временем, поскольку они будут бороться, чтобы выжить достаточно долго, чтобы избежать когтей и постоянно растущей угрозы потребления от этого ужасного врага.

Это обновление также вносит изменения в поколение галактик, делая потенциал эксплуатации ресурсов более специализированным и подчеркивая это для игрока, делая более простым подход к их экономическим задачам и завоеваниям. Кроме того, масштабная переработка боевого режима The Pegasus Expedition дает игрокам больший контроль над тем, как они подходят к каждому отдельному сражению в своей кампании.

Еще одним изменением, реализованным для простоты использования, является введение фильтрации структур, нового инструмента, который игроки могут использовать, чтобы легко находить структуры, которые им нужны при строительстве.