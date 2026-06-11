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Penguin Colony 2026 г.
Адвенчура, Ужасы, Инди, От третьего лица, Открытый мир, Ретро
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Penguin Colony превращает историю Лавкрафта в ледяной хоррор глазами пингвинов - новый сюжетный трейлер

butcher69 butcher69

Издатель Fellow Traveller и студия Origame Digital представили сюжетный трейлер Penguin Colony — необычной игры, которая соединяет лавкрафтианский ужас с перспективой… колонии пингвинов в Антарктиде.

Проект заявлен как вторая работа авторов Umurangi Generation и одновременно позиционируется как переосмысление и продолжение идей Г. Ф. Лавкрафта. Действие разворачивается в 1939 году, вскоре после смерти писателя, и предлагает альтернативный взгляд на его мифологию: экспедиции нацистских учёных в Антарктиде, поиски «создателей человечества» и столкновение с древними силами, которые лучше бы оставались спящими.

Противостоят им коренные жители Кайтиаки, чьи цели конфликтуют с экспедицией: одни стремятся использовать найденную силу, другие — вновь «усыпить» её на столетия. На фоне человеческих конфликтов особую роль неожиданно получают пингвины, которые наблюдают за происходящим, а затем и вовсе становятся активными участниками событий.

Игрокам предстоит исследовать замёрзшие локации глазами разных пингвинов, следить за развитием человеческих открытий и наблюдать постепенное разрушение их разума под давлением неизведанного.

Penguin Colony выйдет на PC через Steam в 2026 году, а позже появится и на Switch 2.

Анонсы Трейлеры
7
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
AchingGarrison
1
dwemer101

С 58 секунды трейлер сам начинается, если что

1
NarrowTyler

Там будто голос Явика из массыча 3го))