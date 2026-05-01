Разработчики из Secret Game Team анонсировали игру Penis Simulator про борьбу с темными силами

Независимая команда разработчиков Secret Game Team представила проект Penis Simulator. Релиз в сервисе Steam запланирован на 15 мая 2026 года. Новинка сочетает жанры казуальной игры, инди, симулятора, экшен-рогалика и шутера от 1 лица.

Сюжет начинается с того, что протагонист после смерти дедушки получает письмо и присоединяется к легендарному золотому ордену. Основная задача заключается в защите фарфорового трона от темных сил и существ из современного мира. Геймплей опирается на физическую систему P.E.N.O.R., которая отвечает за точную симуляцию струи и мочевого пузыря.

Пользователям предстоит участвовать в напряженных сражениях, поглощать жидкости, использовать предметы и применять различные облики для оружия. На странице проекта разработчики подчеркивают, что в игре нет визуализации гениталий, а взрослый контент ограничивается текстовыми упоминаниями. Заявлена поддержка 5 функций доступности.

Минимальные системные требования включают 64-битную операционную систему Windows 10, 2-ядерный процессор с частотой 2 гигагерца, 4 гигабайта оперативной памяти, видеокарту с 1 гигабайтом памяти, DirectX 12 и 250 мегабайт свободного места. В рекомендованных требованиях разработчики указали 4-ядерный процессор на 3 гигагерца, видеокарту с 2 гигабайтами памяти и 8 мегабайт оперативной памяти. Поддержка русского языка в проекте отсутствует.