Pennon and Battle 18.07.2024
Стратегия, Пошаговая, Фэнтези
5 5 оценок

Состоялся релиз пошаговой стратегии Pennon and Battle в духе Heroes of Might and Magic

Extor Menoger Extor Menoger

В Steam состоялся полноценный выход пошаговой стратегической игры Pennon and Battle от разработчика PB Studio и издателя Luckycalf. Проект, который находился в раннем доступе с июля 2024 года, предлагает игрокам примерить на себя роль лорда и отправиться на завоевание земель фэнтезийного мира Руахланд.

Игровой процесс Pennon and Battle предлагает исследовать карту, отстраивать города и вести в бой армии под предводительством героев. Игрокам предстоит использовать тактику, магию и уникальные особенности одной из пяти представленных фракций, среди которых технологичный Священный союз присяги, эльфы, рой, нежить из Совета вечной ночи и варвары. Разработчики заявляют о наличии 55 героев с настраиваемыми талантами, более 150 различных умений и свыше 140 видов юнитов. В игре доступны несколько режимов, включая одиночные и сюжетные кампании, многопользовательские сражения по сети или за одним устройством, а также редактор карт с поддержкой Мастерской Steam.

На данный момент игра получила смешанную реакцию пользователей. Игроки, которым проект пришелся по душе, отмечают, что он является хорошим духовным наследником серии Heroes of Might and Magic и хвалят тактическую глубину. Основная критика со стороны сообщества направлена на необходимость постоянного онлайн подключения даже для одиночного режима, а также на наличие механик, характерных для мобильных игр, включая внутриигровые покупки. Также некоторые игроки остались недовольны существованием платного дополнения Enjoy Mode, которое ускоряет прогресс и убирает часть микротранзакций.

Игра не имеет поддержки русского языка.

A E

судя по отзывам в стимчанском - онлайн онли.
лесом идут, а жаль..

2
Talendor3
внутриигровые покупки

собственно с этого можно было начинать и на этом же закончить

2
Bargainer

Отзывы в стиме не очень.

1
Egik81

Как говорится ложка дёгтя портит бочку меда. Так и тут только онлайн испортил действительно то, что можно было бы назвать хоть каким-то достойным продолжением героев.

1
WerGC

почти стопроцентный клон героев только онлайн

1