Penny Blood не отменена, но духовный наследник Shadow Hearts всё ещё остаётся без издателя

Создатель Shadow Hearts Мацузо Мачида рассказал о текущем состоянии Penny Blood — готической хоррор-JRPG, которую Studio Wildrose и Shade разрабатывают как духовного преемника культовой серии. Несмотря на сложный путь проекта, команда не отказалась от игры и по-прежнему рассчитывает довести её до релиза.

Penny Blood получила финансирование благодаря успешной краудфандинговой кампании 2022 года, которую проводили в формате Double Kickstarter. Однако спустя несколько лет у проекта до сих пор нет издателя. Мачида объяснил ситуацию непростыми условиями современного игрового рынка, но не сообщил о каких-либо новых договорённостях.

Разработчики также работают над Penny Blood REVIOLENCE — новой адаптацией романа, которая должна помочь повысить узнаваемость одноимённой интеллектуальной собственности и поддержать дальнейшее развитие проекта. Дополнительных подробностей о самой игре Мачида пока раскрывать не стал, извинившись перед поклонниками за отсутствие новых сведений о краудфандинге.

У Penny Blood уже были серьёзные проблемы с финансированием. В 2024 году Мачида подал иск, заявив, что Dangen Entertainment удерживала средства, собранные на Kickstarter. На этом фоне Studio Wildrose, судя по словам разработчика, продолжает искать нового издателя и поддерживать производство собственными силами.

Ситуация особенно примечательна после недавней отмены Armed Fantasia — другого проекта из той же Double Kickstarter. Однако Penny Blood пока продолжает существовать, а её авторы подчёркивают, что намерены не только закончить игру, но и развивать созданную вокруг неё новую вселенную.

Тем временем Penny Blood: Hellbound — roguelike-приквел — уже доступна на ПК, позволяя поклонникам познакомиться с этой вселенной ещё до выхода основной игры.