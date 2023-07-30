Penny Blood от авторов Shadow Hearts обзавелась некоторыми подробностями и иллюстрациями ©

Компании Yukikaze и Wild Bunch Production представили новую информацию о своих грядущих JRPG Penny Blood и Armed Fantasia

Начиная с Penny Blood, разрабатываемой командой под руководством создателя Shadow Hearts Мацудзо Мачиды (Matsuzo Machida), мы получаем совершенно новый видеоролик, демонстрирующий разговор между главными героями Мэтью и Эмилией. Посмотреть его можно на сайте Kickstarter, так как видео не поддерживает встраивание. Стоит отметить, что голоса пока не добавлены.

Также мы получили новый концепт-арт персонажей Кэнди и Голиафа от дизайнера персонажей Shadow Hearts Мияко Като (Miyako Kato), которым вы можете насладиться ниже.

Разработчики уже показывают игру издателям, но пока не получили конкретных результатов, а господин Като приступил к созданию злодеев. Нобутака Ханья также приступил к работе над монстром Earth Fusion. Его попросили разработать несколько монстров, основанных на мифологии Ктулху, с "уникальной изюминкой в духе Penny Blood". В галерее вы можете увидеть созданного им Темного Янга.

Масато Ватанабэ работал над дизайном "очень важного места" с печальной атмосферой, но пока мы его не видим.

Композитор Ёситака Хирота (Yoshitaka Hirota) работает над несколькими композициями, в центре которых находится виолончель, и изучает музыку 1920-х годов, особенно ирландскую и кельтскую.

Если вы не знакомы с Penny Blood, то это духовный наследник популярной JRPG Shadow Hearts, созданные их авторами. Летом 2022 г. она была профинансирована в рамках совместной кампании на Kickstarter, в ходе которой фанаты пожертвовали на эти две игры в общей сложности 379 328 385 иен, что составляет примерно 248 млн рублей.