В Pentiment невозможно найти "настоящего" убийцу, потому что Obsidian никогда не рассматривала такой вариант

Pentiment от Obsidian уже заслужила репутацию одной из самых необычных и вдумчивых RPG последних лет. Действие происходит в Баварии XVI века, где вы берёте на себя роль подмастерья художника Андреаса Малера, вовлечённого в расследование серии убийств в маленьком городке Тассинг. Игра сразу подталкивает игрока к непростому моральному выбору: указать пальцем на одного из подозреваемых и отправить его под топор палача, даже если убедительных доказательств у вас нет.

Спойлер: убедительных доказательств в игре нет никогда. Независимо от того, кого вы обвините, остаётся неприятное ощущение, что это может быть неверный выбор. В интервью PC Gamer на GDC директор Pentiment Джош Сойер пояснил, что в этом и заключается смысл игры. «С самого начала я говорил: „Я считаю, что для того, чтобы игра была убедительной, не может быть правильного ответа“», — говорит Сойер.

По словам Сойера, даже у него самого нет точного понимания, кто является виновником. «Люди в команде спрашивали меня, кто преступник, а я отвечал: „Нет! Его нет!“ Есть персонажи, которые кажутся более вероятными, но это не значит, что они сделали это».

Такой подход отражает философию RPG: выбор и последствия, когда игрок должен жить с последствиями своих действий. «Когда всегда есть правильный ответ, это просто головоломка. А в Pentiment смысл другой — ты делаешь выбор, исходя из того, что знаешь, и должен с этим жить», — пояснил Сойер.

Игроки часто воспринимают себя как детектива, но на деле вы — художник, а не сыщик. Андреас мотивирован не поймать убийцу, а предотвратить смерть друга — старого монаха Пьеро, которого изначально обвиняют. «Андреас не позволит Пьеро умереть. Вам придётся выбирать кого-то другого», — добавляет Сойер.

Таким образом, Pentiment превращает расследование убийства в философскую историю о морали, сомнении и последствиях решений, где отсутствие «правильного ответа» становится главным игровым испытанием. Выбор здесь не ради решения загадки — он ради того, чтобы ощутить вес решений и моральную ответственность в историческом мире XVI века.