Музыкальная ролевая игра People of Note получила дату выхода и пробную версию

Студия Iridium Studios совместно с издательством Annapurna Interactive официально объявила точную дату релиза своего нового проекта People of Note. Пошаговая ролевая игра с музыкальными механиками поступит в продажу 7 апреля 2026 года. Одновременно с этим анонсом в сервисе цифровой дистрибуции Steam стала доступна бесплатная демоверсия, позволяющая ознакомиться с началом приключения.

Сюжет игры повествует о поп-певице Каденции, которая после отказа в участии в престижном песенном конкурсе решает собрать собственную музыкальную группу. Вместе с героиней игрокам предстоит отправиться в путешествие по миру Ноты, посещая такие уникальные места, как рок-город Дюрандис и столицу электронной музыки Люмнию. По мере прохождения выясняется, что привычной гармонии угрожают темные силы, и новоиспеченному коллективу придется спасать будущее музыки.

Ключевой особенностью People of Note является боевая система, объединяющая пошаговую тактику и ритм-игру. Каждое сражение оформлено как интерактивное выступление, где атаки необходимо выполнять в такт музыке для нанесения максимального урона. Геймплей позволяет смешивать различные жанры и использовать уникальные способности участников группы для создания мощных комбинаций. Помимо боев, в игре присутствуют элементы исследования подземелий и головоломки, которые при желании можно отключить в настройках доступности.

Выпущенная демоверсия предлагает около 90 минут игрового процесса, включая завязку истории и первые сражения. Разработчики также опубликовали системные требования, согласно которым для комфортной игры на минимальных настройках понадобится процессор уровня Intel Core i5-4570, 6 гигабайт оперативной памяти и видеокарта GeForce GTX 1630. Полная версия игры будет поддерживать английскую озвучку и субтитры на нескольких языках.