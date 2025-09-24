People of Note: музыкальная RPG от Annapurna выйдет в 2026 году

Издатель Annapurna Interactive и студия Iridium Studios представили новый амбициозный проект — пошаговую RPG People of Note, которая выйдет в 2026 году на PS5, Xbox Series и PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store).

Игра предложит уникальное сочетание классических RPG-механик и музыкального шоу. Главная героиня, поп-певица Кэденс, мечтает о славе, но после провала на конкурсе Noteworthy Song Contest понимает: одной ей не справиться. Отправляясь в путешествие по музыкальному миру Note, она собирает команду из эксцентричных музыкантов из разных жанров — от рока до EDM. Однако за кулисами нарастает угроза: гармоническая конвергенция разрушает баланс музыкальной энергии, и только новое единство может спасти будущее сцены.

People of Note строится на пошаговых боях, которые подаются как музыкальные представления. Каждый поединок сопровождается динамическим саундтреком, меняющим условия сражения в реальном времени. Удары синхронизируются с ритмом, а комбинации жанров героев позволяют создавать мощные музыкальные миксы.

Игра предложит кинематографические музыкальные эпизоды, красочные подземелья с врагами и головоломками, а также богатый мир, где каждая культура воплощает свой музыкальный стиль. Разработчики также обещают гибкую настройку геймплея: головоломки и пошаговые сражения можно отключить, оставив акцент на истории и атмосфере.

People of Note обещает стать свежим взглядом на RPG, где музыка превращается в оружие и вдохновение одновременно.