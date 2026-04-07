Состоялся релиз пошаговой RPG People of Note

People of Note вышла и доступна на PC, PS5, Xbox Series X|S и Switch 2 - релиз состоялся одновременно на всех платформах. Игра является пошаговой RPG, внутри которой целый мюзикл. Разработкой занималась студия Iridium Studios, а издателем выступила Annapurna Interactive.

Спасаем вселенную под бит

Главная героиня - поп-певица Каденция. Ее не пустили на крупный музыкальный конкурс, и она решает, что одной ей не справиться.

В итоге мы получаем классический роад-трип по миру Ноты с поиском идеального состава и гастролями по городам: рок-город Дюрандис, неоновая EDM-столица Люмина и другие уголки Ноты - каждая зона визуально и атмосферно отражает свой жанр. Подземелья, враги и даже загадки - всё завязано на музыкальной теме.

Система пошаговая, но с ритм-механикой. Попадаешь в темп - усиливаешь атаки. При этом музыка в бою может внезапно смениться, и вместе с ней меняются правила, так что приходится быстро перестраиваться под новый жанр, а за счет мэшапов можно комбинировать стили участников команды.

Сложность игры при этом кастомится: не хочешь заморачиваться с пазлами - отключил. Не заходят пошаговые бои - тоже можно вырубить.

Первые впечатления игроков

Игрокам, что прошли демо People of Note в целом зашло - в первую очередь за счет идеи.

Выделяют и боевую систему, которая требует следить за очередью ходов, попадать в ритм и подстраиваться под меняющиеся условия. Спам одной кнопки тут не работает - игра быстро наказывает за автопилот.

При этом мнения не идеальны. Некоторые отмечают простоту отдельных боев, спорные тайминги в ритм-механике и довольно поверхностное исследование мира.

Но в одном сходятся почти все: People of Note - это свежий эксперимент, который уже на демо выглядел стильно и цеплял своей подачей.