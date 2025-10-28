Создатель People of Note рассказал, как попытался превратить мюзикл в ролевую игру с пошаговыми боями

На токийской выставке TGS создатель и идейный вдохновитель People of Note Джейсон Уишнов поделился подробностями о разработке своей необычной ролевой игры, в которой музыкальные жанры становятся частью игрового процесса. Проект сочетает элементы классических JRPG и ритм-игр, а вдохновением для него послужил мюзикл Hamilton. По словам Уишнова, идея сделать «полноценный музыкальный RPG-мир» пришла ему сразу после спектакля — из желания показать, что музыка может быть не только фоном, но и основным способом повествования.

Разработка People of Note продолжается уже более четырёх лет, и хотя команда Iridium Studios насчитывает всего около 15 человек, проект обещает быть масштабным. Игрокам предстоит путешествовать по различным музыкальным городам — от рока и попа до EDM и кельтских мотивов. Каждый бой сопровождается собственной композицией, а из-за механики «смешивания жанров» разработчикам пришлось создать 143 вариации боевых треков.

Саундтреком к игре занимается композитор Джимми Хинсон (Big Giant Circles), известный по работе над Final Fantasy VII и Mass Effect, а лирическую часть написал сам Уишнов. Несмотря на шутки разработчика о том, что имена актёров озвучки будут раскрыты «к 2080 году», он уверяет, что команда уже близка к завершению работы.

Выход People of Note намечен на 2026 год, и проект обещает стать одним из самых оригинальных представителей жанра — музыкальным путешествием, где каждый аккорд имеет значение.