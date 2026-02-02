Разработчик People Playground отключил мастерскую из-за вируса

Сразу начну со слов разработчика игры со стима.
Я временно отключил игровую площадку Workshop for People. Ничего не было удалено.
Вредоносное дополнение распространилось по всему Workshop. На данный момент я не могу с абсолютной уверенностью сказать, что сделал этот мод, что он делает, как он это делает, или какую-либо другую полезную информацию.
Что вам следует сделать
Обновите игру, проверив файлы игры
Перейдите в каталог своей игры и удалите папку "mods".
am\steamapps\workshop\content\1118200" и удалите папку.
Отпишитесь от модов, которые были обновлены/загружены после 30 января.
Если у вас есть загруженные моды, проверьте, не обновлялись ли они недавно без вашего согласия.
Что я собираюсь сделать
Я собираюсь обсудить это со Steam и посмотреть, что можно сделать. В идеале, мастерская будет восстановлена. Я буду работать над исправлением, которое должно предотвратить повторение подобного. Неизвестно, сколько времени это займет.
Я очень сожалею обо всем этом. Я опубликую обновление, как только у меня будет больше информации.
Обновление 1
- Опубликован патч, который должен обезопасить вас. Мастерская остается отключенной до тех пор, пока я не получу ответ от Steam.
Обновление 2
- Мод не уничтожает ваш компьютер. Он удаляет вашу папку Contraptions, что крайне печально, и кучу других файлов, связанных с PPG. Кроме того, если вы создали какие-либо моды, он заменяет их самими собой. Вот как он распространяется. Если вы обновили игру до последнего патча, все это будет предотвращено. Мастерская по-прежнему отключена.
Короче: Кто не знает то Zooi отрубил мастерскую ППГ в стиме что бы пофиксить новый вирус FPS++.
Так что возможно вашим постройкам пришел конец если у вас этот мод в мод листе в ппг
Сам не знаю, я его не скачивал, но этот вирус быстро распространился по всему воркшопу, так что если вы скачивали постройки, моды со стима, то советую пройтись антивирусом по всему компьютеру и передать друзьям эту информацию кто тоже играет ппг, разрабу потребуется время чтобы пофиксить весь воркшоп с зараженными постройками и модами, а только потом откроет мастерскую
Вот такие вот дела
what are we, some kinda people playground?
ты че тут забыл
я человек на плейграунде
понял
больше так не притворяйся.
"Ничему вы, #&дь, не учитесь..." (С)
eбать будет прикол если это сделал бутер
не знаю, не думаю что тип на такое решится
Как он заразил мастерскую?
заражал постройки если тот мод был скачан, а эти опубликованные зараженные вирусом постройки скачивали другие и так по кругу
Я оторву яйца тому кто сделал это вирусное расширение. Не привычно зайти с утра в ppg и обнаружить это!!