Разработчик People Playground отключил мастерскую из-за вируса

Сразу начну со слов разработчика игры со стима.

Я временно отключил игровую площадку Workshop for People. Ничего не было удалено.

Вредоносное дополнение распространилось по всему Workshop. На данный момент я не могу с абсолютной уверенностью сказать, что сделал этот мод, что он делает, как он это делает, или какую-либо другую полезную информацию.

Что вам следует сделать

Обновите игру, проверив файлы игры

Перейдите в каталог своей игры и удалите папку "mods".

am\steamapps\workshop\content\1118200" и удалите папку.

Отпишитесь от модов, которые были обновлены/загружены после 30 января.

Если у вас есть загруженные моды, проверьте, не обновлялись ли они недавно без вашего согласия.

Что я собираюсь сделать

Я собираюсь обсудить это со Steam и посмотреть, что можно сделать. В идеале, мастерская будет восстановлена. Я буду работать над исправлением, которое должно предотвратить повторение подобного. Неизвестно, сколько времени это займет.

Я очень сожалею обо всем этом. Я опубликую обновление, как только у меня будет больше информации.

Обновление 1

Опубликован патч, который должен обезопасить вас. Мастерская остается отключенной до тех пор, пока я не получу ответ от Steam.

Обновление 2

Мод не уничтожает ваш компьютер. Он удаляет вашу папку Contraptions, что крайне печально, и кучу других файлов, связанных с PPG. Кроме того, если вы создали какие-либо моды, он заменяет их самими собой. Вот как он распространяется. Если вы обновили игру до последнего патча, все это будет предотвращено. Мастерская по-прежнему отключена.

Короче: Кто не знает то Zooi отрубил мастерскую ППГ в стиме что бы пофиксить новый вирус FPS++.

Так что возможно вашим постройкам пришел конец если у вас этот мод в мод листе в ппг

Сам не знаю, я его не скачивал, но этот вирус быстро распространился по всему воркшопу, так что если вы скачивали постройки, моды со стима, то советую пройтись антивирусом по всему компьютеру и передать друзьям эту информацию кто тоже играет ппг, разрабу потребуется время чтобы пофиксить весь воркшоп с зараженными постройками и модами, а только потом откроет мастерскую

Вот такие вот дела