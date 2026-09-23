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People Playground 23.07.2019
Экшен, Аркада, Инди, Строительство, Песочница
9.1 14 320 оценок

Вирус вернулся в мастерскую People Playground - разработчик отключил Steam Workshop

Yolik Albebekovich Yolik Albebekovich

Вирус снова вернулся в сообществе мододелов People Playground. 21 сентября разработчик вновь отключил Мастерскую Steam, поэтому, как вы могли заметить, открыть её сейчас невозможно.

Судя по словам разработчика, вредоносный мод не крадёт ваши файлы, пароли и другие учётные данные. Тем не менее, если вы запускали People Playground с установленными модами 21 сентября с 18:00 до 20:00 по центральноевропейскому времени, рекомендуется проверить компьютер антивирусом и сменить пароли от важных аккаунтов.

Я не могу с полной уверенностью сказать, что именно произошло или что сделала эта программа, но ситуация выглядит скверно.

— заявил разработчик.

Также разработчик советует удалить все моды из папки игры и не запускать People Playground, пока он не сообщит в Steam о восстановлении безопасности Мастерской.

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Комментарии:  4
Ваш комментарий
Foolish Catalina

Странная картинка, на логотип некоего *ального похожа, и сразу после выборов. Не на пятой колонке случаем заправляемся?

7
bobr19k7

как же мне повезло что я наткунся на это в тот момент когда решил купить игру

2