В Steam состоялся релиз необычного платформера Peppered - на всё даётся лишь одна попытка

В Steam состоялся релиз необычного платформера Peppered от инди-студии Mostly Games. В этой сюрреалистичной игре каждое ваше решение важно — ведь на всё даётся лишь одна попытка. Ошибся в бою с боссом? Игра не закончится, но история пойдет другим путём — уже с последствиями вашего поражения.

Игрокам предстоит устраиваться на работу, кататься на креслах и тележках, писать письма с извинениями, драться и выбирать между глобальным героизмом и рутиной. Всё это сопровождается чёрным юмором и несколькими концовками.

Peppered уже доступна на русском языке и в честь релиза получила скидку — цена в Steam составляет 495 рублей.