Турецкий Disco Elysium? Pera Coda расскажет о вине, раскаянии и древнем городе

Студия Elyzio представила Pera Coda — «сюрреалистическое повествовательное расследование», вдохновлённое культовой Disco Elysium, но пропитанное уникальным турецким колоритом. Вместо вымышленного города и полицейских здесь — реальный Стамбул, один из древнейших мегаполисов мира, где юристы и юридические баталии заменяют детективные расследования.

Разработчики обещают погрузить игроков в «город красоты и хаоса» с его многовековой историей, культовыми реальными локациями и культурным наследием. Креативный директор Ахмет Казанчи называет проект одновременно «любовным письмом к Стамбулу» и «универсальной человеческой историей о вине, раскаянии и поиске душевного покоя».

Главный герой — Дениз, адвокат, который оказывается застрявшим в подсознательном мире между жизнью и смертью. В этом пространстве он становится и судьёй, и подсудимым на суде собственной души. Pera Coda приглашает задуматься, каким человеком был Дениз на самом деле.

Арт-директор проекта подчёркивает, что эта игра — не только дань родному городу, но и глубинное исследование внутренних переживаний, которые знакомы каждому. «Не сомневайтесь, я готов к боли», — говорит он.