Анонсирован хоррор Perceptum - расследование исчезновения семьи превратится в кошмар

Издатели и разработчики Perceptum представили дебютный трейлер своего нового психологического хоррора, который выйдет в 2027 году на ПК и консолях. Судя по первым кадрам, авторы делают ставку не на дешёвые скримеры, а на вязкую атмосферу тревоги и постоянное чувство присутствия чего-то потустороннего.

Игроку предстоит взять на себя роль медиума, расследующего загадочное исчезновение целой семьи в мрачном особняке. Главная особенность геймплея выглядит действительно необычно: чтобы услышать голоса из другого мира, герой должен закрывать глаза, а зеркало позволяет увидеть скрытые ужасы, которых «не существует» в обычной реальности.

Такой подход сразу вызывает ассоциации с классическими психологическими хоррорами вроде Layers of Fear или Visage, где страх строится не на экшене, а на напряжении и ощущении неизвестности. Пока Perceptum выглядит как камерный, но очень атмосферный проект, который явно пытается играть с восприятием игрока — и именно это может стать его главным козырем.